Кержаков об Овечкине: «Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил рекорд Гретцки. Я постоянно за этим слежу»
Александр Кержаков высказался о погоне Александра Овечкина за Уэйном Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (848 голов), уступая лишь Гретцки (894).
– Особняком стоит Саша Овечкин. Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил снайперский рекорд Гретцки.
Я постоянно за этим слежу: смотрю результаты «Вашингтона» и проверяю, забросил ли Овечкин. Очень радуюсь, когда это происходит.
– Ощущение, что в Америке тоже хотят, чтобы Овечкин побил этот рекорд.
– Думаю, не все. Окружение Гретцки вряд ли этого хочет, – сказал смеясь бывший нападающий «Зенита» и сборной России Кержаков.
Я думаю Саша сможет.