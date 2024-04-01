Кержаков об Овечкине: «Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил рекорд Гретцки. Я постоянно за этим слежу»

Теги Зенит Вашингтон премьер-лига Россия Александр Кержаков Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Александр Кержаков высказался о погоне Александра Овечкина за Уэйном Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (848 голов), уступая лишь Гретцки (894).

– Особняком стоит Саша Овечкин. Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил снайперский рекорд Гретцки.

Я постоянно за этим слежу: смотрю результаты «Вашингтона» и проверяю, забросил ли Овечкин. Очень радуюсь, когда это происходит.

– Ощущение, что в Америке тоже хотят, чтобы Овечкин побил этот рекорд.

– Думаю, не все. Окружение Гретцки вряд ли этого хочет, – сказал смеясь бывший нападающий «Зенита» и сборной России Кержаков.

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15 комментариев
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Покажите эту новость Шмурнову))
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Ответ News13
Комментарий удален пользователем
Причем тут уровень жизни где то и спортивное достижение кого либо?
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Ответ Барсик91
Я вот не хочу, чтоб Овечкин побил рекорд. Это будет не очень справедливо
Почему не справедливо?
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Грецкий это укороченный вариант слова "греческий". Он вообще говорит что Овечкин любит греческие салаты
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Ответ Максим Заворин
Покажите эту новость Шмурнову))
Так он и не в России)
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Если Саше не будут мешать, то Гретцки станет вторым. Я как бы не отслеживаю этот процесс, но если в ближайшие пару-тройку выйдет новость что рекорд Уэйна пал, это будет отличная новость! Рекорды необходимо периодически обновлять. Иначе будет застой. Кто когда думал, что рекорд Рауля 70+ голов, в ЛЧ, кто-то побьёт? Даже не верилось. А на каком месте сейчас Рауль?
Я думаю Саша сможет.
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Побьет через пару сезонов, главное без травм ну и ждём в плей офф
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Комментарий удален пользователем
Амур уже напрягся
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