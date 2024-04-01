Кержаков об Овечкине: «Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил рекорд Гретцки. Я постоянно за этим слежу»

Александр Кержаков высказался о погоне Александра Овечкина за Уэйном Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории (848 голов), уступая лишь Гретцки (894).

– Особняком стоит Саша Овечкин. Каждый болельщик хоккея из России хочет, чтобы он побил снайперский рекорд Гретцки.

Я постоянно за этим слежу: смотрю результаты « » и проверяю, забросил ли Овечкин. Очень радуюсь, когда это происходит.

– Ощущение, что в Америке тоже хотят, чтобы Овечкин побил этот рекорд.

– Думаю, не все. Окружение Гретцки вряд ли этого хочет, – сказал смеясь бывший нападающий « » и сборной России Кержаков.