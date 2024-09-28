Педан о Деанджело в СКА: «Понимаю, что в стране с совсем другим менталитетом адаптироваться тяжело. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы помочь»
28-летний американский защитник сделал ассистентский хет-трик в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (8:5).
– Андрей, вспоминали ваши баталии с Тони на юношеском уровне?
– На самом деле у меня в юниорских лигах с кем только не было баталий. Помню, что мы с Тони играли друг против друга. Вчера получилось чуть-чуть пообщаться и сегодня до игры. Понимаю, насколько тяжело адаптироваться в другой части света, в другой стране с совсем другим менталитетом.
Приезжать, когда ты один в команде, не с кем поговорить по-английски. Ребята, которые владеют языком сильно облегчают твой быт, твое нахождение в раздевалка – это важно. Помочь что-то спросить у персонала – мы делаем все, что от нас зависит, чтобы облегчить адаптацию в первые дни, – сказал защитник клуба из Санкт-Петербурга.
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