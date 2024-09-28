Ротенберг о дебюте Деанджело за СКА: «Пришел, увидел, победил. Для меня это подвиг. Наши юристы убедили юристов КХЛ – не было никаких оснований не допускать Тони к игре»
28-летний американский защитник сделал ассистентский хет-трик в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (8:5).
«Тони летал получать визу. Он вчера прилетел, но очень хотел играть. Последние сутки Тони был в разных странах, путешествовал по Европе, получал документы. Прилетел на игру – пришел, увидел, победил. Для меня это подвиг.
Деанджело не готовился к игре со всеми, получал рабочую визу. Но он проявил желание сыграть. Поучаствовал в утренней раскатке. Уверены, что Тони еще добавит. Он далеко не показал свою лучшую игру. Мы проделали огромную работу, чтобы Деанджело смог сыграть сегодня. Это командная работа – благодарность всем сотрудникам клуба, менеджерам, юристам, что Тони сегодня смог сыграть.
Наши юристы смогли убедить юристов КХЛ и доказать свою правовую позицию. Не было никаких оснований не допускать Деанджело к сегодняшней игре. Огромное спасибо всем нашим сотрудникам – это огромная работа каждого, чтобы Тони смог принять участие в сегодняшнем матче. Он отблагодарил всех яркой игрой, а команда отблагодарила всех наших болельщиков, всех наших сотрудников победой», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
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