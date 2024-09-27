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  • Разин после 3:4 от «Ак Барса»: «Анисимов ко мне тут в друзья набился. Все, он мне больше не друг. Это же не на 300 тысяч рублей?»
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Разин после 3:4 от «Ак Барса»: «Анисимов ко мне тут в друзья набился. Все, он мне больше не друг. Это же не на 300 тысяч рублей?»

Андрей Разин отметил, что главный арбитр КХЛ больше не является его другом.

Сегодня «Металлург» проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:4. На 49-й минуте Разин при игре 5 на 3 снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока. В результате «Металлург» реализовал большинство.

– Не было ли риска выпускать шестого полевого?

– А чего терять-то? Что было после гола? Помягче слово подобрать бы, но не буду. Люди делают провокации, другие поддаются. Не будем называть фамилии.

– Все живы и здоровы?

– Отвечу так: Алексей Анисимов ко мне тут в друзья набился. Все, он мне больше не друг. Вообще не друг. Это же не на 300 тысяч [рублей]?

Когда человек в голову летит… были такие моменты, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Главный арбитр КХЛ: «Разин 5-6 лет назад и сейчас – это два разных человека. Мы все с годами становимся опытнее, у него большой багаж за спиной»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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