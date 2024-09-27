Разин после 3:4 от «Ак Барса»: «Анисимов ко мне тут в друзья набился. Все, он мне больше не друг. Это же не на 300 тысяч рублей?»

Андрей Разин отметил, что главный арбитр КХЛ больше не является его другом.

Сегодня «Металлург » проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:4. На 49-й минуте Разин при игре 5 на 3 снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока. В результате «Металлург» реализовал большинство.

– Не было ли риска выпускать шестого полевого?

– А чего терять-то? Что было после гола? Помягче слово подобрать бы, но не буду. Люди делают провокации, другие поддаются. Не будем называть фамилии.

– Все живы и здоровы?

– Отвечу так: Алексей Анисимов ко мне тут в друзья набился. Все, он мне больше не друг. Вообще не друг. Это же не на 300 тысяч [рублей]?

Когда человек в голову летит… были такие моменты, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин .

Главный арбитр КХЛ: «Разин 5-6 лет назад и сейчас – это два разных человека. Мы все с годами становимся опытнее, у него большой багаж за спиной»