Разин – журналисту на вопрос об унынии: «Если девушка вас раз отшила, два, вы же в уныние не впадете? Игра закончилась. Отдохнем, со свежей головой пойдем опять девчонок клеить»
Андрей Разин рассказал, впадают ли игроки «Металлурга» в уныние.
Сегодня клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:4.
– Вы говорите, что игра у команды есть. Это действительно так – много играют в атаке, создают моментов. Но результат все равно пока не приходит. Как в этой ситуации не впасть в какую-то досаду, уныние от того, что хорошо играем, но не можем выиграть? Есть ли в принципе такая проблема?
– Вы не женаты, да?
– Нет еще.
– Вы с девушкой знакомитесь, она вас раз отшила, два отшила, вы же в уныние не впадете, правильно? Вы пойдете третий, четвертый раз...
Они хоккеисты, это их работа. Игра закончилась, завтра выходной, отдохнем. Со свежей головой пойдем опять девчонок клеить, – смеясь сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после матча.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Металлурга» во «Вконтакте»
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