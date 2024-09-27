Разин – журналисту на вопрос об унынии: «Если девушка вас раз отшила, два, вы же в уныние не впадете? Игра закончилась. Отдохнем, со свежей головой пойдем опять девчонок клеить»

Андрей Разин рассказал, впадают ли игроки «Металлурга» в уныние.

Сегодня клуб проиграл «Ак Барсу » со счетом 3:4.

– Вы говорите, что игра у команды есть. Это действительно так – много играют в атаке, создают моментов. Но результат все равно пока не приходит. Как в этой ситуации не впасть в какую-то досаду, уныние от того, что хорошо играем, но не можем выиграть? Есть ли в принципе такая проблема?

– Вы не женаты, да?

– Нет еще.

– Вы с девушкой знакомитесь, она вас раз отшила, два отшила, вы же в уныние не впадете, правильно? Вы пойдете третий, четвертый раз...

Они хоккеисты, это их работа. Игра закончилась, завтра выходной, отдохнем. Со свежей головой пойдем опять девчонок клеить, – смеясь сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин на пресс-конференции после матча.