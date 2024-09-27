  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин – журналисту на вопрос об унынии: «Если девушка вас раз отшила, два, вы же в уныние не впадете? Игра закончилась. Отдохнем, со свежей головой пойдем опять девчонок клеить»
15

Разин – журналисту на вопрос об унынии: «Если девушка вас раз отшила, два, вы же в уныние не впадете? Игра закончилась. Отдохнем, со свежей головой пойдем опять девчонок клеить»

Андрей Разин рассказал, впадают ли игроки «Металлурга» в уныние.

Сегодня клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:4.

– Вы говорите, что игра у команды есть. Это действительно так – много играют в атаке, создают моментов. Но результат все равно пока не приходит. Как в этой ситуации не впасть в какую-то досаду, уныние от того, что хорошо играем, но не можем выиграть? Есть ли в принципе такая проблема?

– Вы не женаты, да?

– Нет еще.

– Вы с девушкой знакомитесь, она вас раз отшила, два отшила, вы же в уныние не впадете, правильно? Вы пойдете третий, четвертый раз...

Они хоккеисты, это их работа. Игра закончилась, завтра выходной, отдохнем. Со свежей головой пойдем опять девчонок клеить, – смеясь сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после матча.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Металлурга» во «Вконтакте»
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАндрей Разин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» выиграл 5-й матч подряд
6сегодня, 16:33
Подскребалин пропустил 3 гола и был заменен на Набокова в матче против «Ак Барса»
11сегодня, 15:17
«Ак Барс» выиграл все матчи сезона по броскам в створ. 1.68 – очередная победа
сегодня, 11:51
«Не стоит думать, что в НХЛ играют суперхоккеисты. По ТВ-картинке игра кажется быстрее, чем в действительности». Защитник «Металлурга» Еременко о лиге
15сегодня, 07:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
СКА и «Северсталь» побили два рекорда КХЛ по скорострельности. Команды забили семь голов в первом периоде
5 минут назад
Кузнецов ушел в раздевалку по ходу матча с «Северсталью»: «С Женей произошло что-то болезненное. Надеемся, ничего серьезного»
521 минуту назадВидео
Ротенберг поздравил депутата Делимханова с днем рождения: «Настоящий воин, герой России. Каждый день он обеспечивает нам спокойную и безопасную жизнь»
47сегодня, 16:54
«Авангард» проиграл 7-й матч подряд. У команды Звягина 3 победы в 10 играх сезона КХЛ
13сегодня, 16:42
«Авангард» забил гол в равных составах впервые с 11 сентября
16сегодня, 16:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Деанджело сделал 2 передачи за период в первом матче за СКА
213 минут назадВидео
Федор Канарейкин: «Мичков – один из векторов будущего развития «Филадельфии». Ставки на Матвея делаются на годы вперед, и это радует»
55 минут назад
Подскребалин пропустил 3 гола и был заменен на Набокова в матче против «Ак Барса»
11сегодня, 15:17
Мразек надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «То, как он бросает и забивает – остановить его непросто. Нужно еще и немного везения»
1сегодня, 14:50
Нюландер получил травму в матче с «Монреалем» – его клюшкой сзади подтолкнул партнер по команде Робертсон
1сегодня, 13:59Видео