Разин о том, что «Металлургу» стоит сыграть в ущерб атаки: «Есть АПЛ, где можно грязь месить и выиграть, а народ будет недоволен. Наша игра зрелищная, бьемся до конца»
Сегодня клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:4. В следующем матче «Металлург» сыграет с «Ладой».
– Следующий соперник, если получает преимущество в два гола, тяжело рассчитывать, что даст возможность отыграться. Может и вам стоит сыграть в ущерб атаки?
– Вам игра понравилась? Есть [футбольная] Английская премьер-лига, где можно грязь месить и выиграть, а народ будет недоволен. Мы варьируем тактику в зависимости от соперника. Наша игра зрелищная, бьемся до конца. Мы будем придерживаться такой игры.
И Казань так играла, и «Спартак», и «Нефтехимик». Приезжают и так играют. Пока нарываемся на контратаки, немного захлестывают эмоции, желание забить гол. Не вижу кардинальной проблемы. Нам надо только поймать волну и выдать победную серию, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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