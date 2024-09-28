Разин о том, что «Металлургу» стоит сыграть в ущерб атаки: «Есть АПЛ, где можно грязь месить и выиграть, а народ будет недоволен. Наша игра зрелищная, бьемся до конца»

Андрей Разин высказался касательно игры «Металлурга» в сезоне-2024/25.

Сегодня клуб проиграл «Ак Барсу» со счетом 3:4. В следующем матче «Металлург» сыграет с «Ладой».

– Следующий соперник, если получает преимущество в два гола, тяжело рассчитывать, что даст возможность отыграться. Может и вам стоит сыграть в ущерб атаки?

– Вам игра понравилась? Есть [футбольная] Английская премьер-лига, где можно грязь месить и выиграть, а народ будет недоволен. Мы варьируем тактику в зависимости от соперника. Наша игра зрелищная, бьемся до конца. Мы будем придерживаться такой игры.

И Казань так играла, и «Спартак», и «Нефтехимик». Приезжают и так играют. Пока нарываемся на контратаки, немного захлестывают эмоции, желание забить гол. Не вижу кардинальной проблемы. Нам надо только поймать волну и выдать победную серию, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .