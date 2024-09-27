Симашев о травме: «Шайба прилетела в челюсть на тренировке. Ничего страшного, восстановление идет быстрее, чем ожидалось»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал о травме челюсти.

Ранее сообщалось, что 19-летний игрок может пропустить от 2 до 4 недель. Во вторник клуб сообщил , что хоккеист начал кататься после операции.

– На тренировке шайба прилетела мне в челюсть, но сейчас я уже нормально разговариваю. Место удара немного опухло, но ничего страшного не произошло. Не хочу говорить, что я скоро вернусь, но пока восстановление идет быстрее, чем ожидалось.

– Как на тренировке шайба может прилететь в челюсть?

– Я отвернулся от момента, мне прилетела шайба. Вот и все.

– Запомнили, кто бросал?

– Запомнил (смеется).

– Не скажете, кто это был?

– Не буду (смеется).

– Теоретически сможем увидеть вас в играх уже на следующей неделе?

– Теоретически да. Но я еще буду общаться с докторами, они определят, могу я играть или нет, – сказал Симашев .