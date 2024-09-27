Симашев о травме: «Шайба прилетела в челюсть на тренировке. Ничего страшного, восстановление идет быстрее, чем ожидалось»
Ранее сообщалось, что 19-летний игрок может пропустить от 2 до 4 недель. Во вторник клуб сообщил, что хоккеист начал кататься после операции.
– На тренировке шайба прилетела мне в челюсть, но сейчас я уже нормально разговариваю. Место удара немного опухло, но ничего страшного не произошло. Не хочу говорить, что я скоро вернусь, но пока восстановление идет быстрее, чем ожидалось.
– Как на тренировке шайба может прилететь в челюсть?
– Я отвернулся от момента, мне прилетела шайба. Вот и все.
– Запомнили, кто бросал?
– Запомнил (смеется).
– Не скажете, кто это был?
– Не буду (смеется).
– Теоретически сможем увидеть вас в играх уже на следующей неделе?
– Теоретически да. Но я еще буду общаться с докторами, они определят, могу я играть или нет, – сказал Симашев.
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