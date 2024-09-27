Защитник «Баффало» Комаров сделал 2 передачи и набрал «+2» в выставочном матче с «Оттавой». Неучев принял участие в победном голе «Сэйбрс»
У защитника «Баффало» Всеволода Комарова 2 передачи в матче с «Оттавой».
«Сэйбрс» обыграли «Сенаторс» (3:2 ОТ) в выставочном матче.
20-летний игрок (16:21 на льду) дважды ассистировал партнерам и завершил матч с полезностью «+2». В его активе 1 бросок в створ, также защитник допустил 2 потери.
В прошлом сезоне Комаров выступал в юниорской лиге Квебека за «Квебек» и «Друммонвиль», став лучшим защитником-бомбардиром лиги в регулярке, а также победителем и самым ценным игроком плей-офф.
За «Баффало» сыграли еще 2 россиянина – защитник Никита Новиков (21:22, «+1», 5 бросков в створ, 2 блока, 2 перехвата, 1 потеря и малый штраф) и форвард Виктор Неучев (13:53, результативная передача в овертайме, «+1», 2 броска в створ, 1 блок).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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