Защитник «Баффало» Комаров сделал 2 передачи и набрал «+2» в выставочном матче с «Оттавой». Неучев принял участие в победном голе «Сэйбрс»

У защитника «Баффало» Всеволода Комарова 2 передачи в матче с «Оттавой».

«Сэйбрс» обыграли «Сенаторс» (3:2 ОТ) в выставочном матче.

20-летний игрок (16:21 на льду) дважды ассистировал партнерам и завершил матч с полезностью «+2». В его активе 1 бросок в створ, также защитник допустил 2 потери.

В прошлом сезоне Комаров выступал в юниорской лиге Квебека за «Квебек» и «Друммонвиль», став лучшим защитником-бомбардиром лиги в регулярке, а также победителем и самым ценным игроком плей-офф .

За «Баффало » сыграли еще 2 россиянина – защитник Никита Новиков (21:22, «+1», 5 бросков в створ, 2 блока, 2 перехвата, 1 потеря и малый штраф) и форвард Виктор Неучев (13:53, результативная передача в овертайме, «+1», 2 броска в створ, 1 блок).