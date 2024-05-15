«Друммонвиль» во 2-й раз в истории стал чемпионом QMJHL. Защитник Всеволод Комаров – MVP плей-офф с 15 очками в 19 играх

Теги результаты матчей Баффало Тампа-Бэй юниорская лига Квебека Друммонвиль Канадская хоккейная лига Бэ-Комо Итан Готье Всеволод Комаров Хоккей

«Друммонвиль» во 2-й раз выиграл титул в QMJHL, Всеволод Комаров – MVP плей-офф.

В финальной серии «Вольтижерс» обыграли «Бэ-Комо» со счетом 4-0 (4:3 в пятом матче). 

Клуб стал чемпионом лиги Квебека и Приморских провинций во второй раз в истории (впервые – в 2009 году), потерпев всего 3 поражения по ходу плей-офф.

Самым ценным игроком плей-офф был признан российский защитник Всеволод Комаров, набравший 15 (5+10) очков в 19 играх при полезности «+9». 

Ранее в этом сезоне 20-летний игрок был признан лучшим защитником лиги по итогам регулярного чемпионата, в котором набрал 69 (14+55) очков в 60 матчах при полезности «+47». В прошлом году проспект «Баффало» выиграл титул в QMJHL с «Квебеком». 

Лучшим бомбардиром и снайпером команды в плей-офф стал 19-летний проспект «Тампы» Итан Готье. Нападающий набрал 25 (14+11) очков в 19 играх. 

Таким образом, «Друммонвиль» примет участие в розыгрыше Мемориального кубка-2024. 

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