«Друммонвиль» во 2-й раз в истории стал чемпионом QMJHL. Защитник Всеволод Комаров – MVP плей-офф с 15 очками в 19 играх

«Друммонвиль» во 2-й раз выиграл титул в QMJHL, Всеволод Комаров – MVP плей-офф.

В финальной серии «Вольтижерс» обыграли «Бэ-Комо» со счетом 4-0 (4:3 в пятом матче).

Клуб стал чемпионом лиги Квебека и Приморских провинций во второй раз в истории (впервые – в 2009 году), потерпев всего 3 поражения по ходу плей-офф.

Самым ценным игроком плей-офф был признан российский защитник , набравший 15 (5+10) очков в 19 играх при полезности «+9».

Ранее в этом сезоне 20-летний игрок был признан лучшим защитником лиги по итогам регулярного чемпионата, в котором набрал 69 (14+55) очков в 60 матчах при полезности «+47». В прошлом году проспект « » выиграл титул в QMJHL с «Квебеком».

Лучшим бомбардиром и снайпером команды в плей-офф стал 19-летний проспект « » Итан Готье. Нападающий набрал 25 (14+11) очков в 19 играх.

Таким образом, « » примет участие в розыгрыше Мемориального кубка-2024.