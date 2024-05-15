«Друммонвиль» во 2-й раз в истории стал чемпионом QMJHL. Защитник Всеволод Комаров – MVP плей-офф с 15 очками в 19 играх
«Друммонвиль» во 2-й раз выиграл титул в QMJHL, Всеволод Комаров – MVP плей-офф.
В финальной серии «Вольтижерс» обыграли «Бэ-Комо» со счетом 4-0 (4:3 в пятом матче).
Клуб стал чемпионом лиги Квебека и Приморских провинций во второй раз в истории (впервые – в 2009 году), потерпев всего 3 поражения по ходу плей-офф.
Самым ценным игроком плей-офф был признан российский защитник Всеволод Комаров, набравший 15 (5+10) очков в 19 играх при полезности «+9».
Ранее в этом сезоне 20-летний игрок был признан лучшим защитником лиги по итогам регулярного чемпионата, в котором набрал 69 (14+55) очков в 60 матчах при полезности «+47». В прошлом году проспект «Баффало» выиграл титул в QMJHL с «Квебеком».
Лучшим бомбардиром и снайпером команды в плей-офф стал 19-летний проспект «Тампы» Итан Готье. Нападающий набрал 25 (14+11) очков в 19 играх.
Таким образом, «Друммонвиль» примет участие в розыгрыше Мемориального кубка-2024.