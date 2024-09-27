Тамбиев о 2:4 от «Торпедо»: «Равная в принципе игра. «Адмирал» боролся, старался, но сегодня был не наш день»
Леонид Тамбиев оценил поражение «Адмирала» от «Торпедо» (2:4).
«О чем ребят предупреждали, на том и получили три гола. У «Торпедо» сильные контратаки, они забросили 11 из 25 шайб на контратаках, и мы получили три, в том числе и необязательный гол в большинстве.
Игра в принципе равная была, мне понравился третий период, мы почувствовали нить игры, но нелепый третий гол с рикошета… Много надо подправить.
На фоне усталости мы пока не можем играть правильно, строго, на результат – тут есть проблема. Ребята боролись, старались, но сегодня был не наш день, наверное», – сказал главный тренер «Адмирала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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