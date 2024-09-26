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КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Адмирала», «Сибирь» против «Автомобилиста», «Сочи» сыграет с «Барысом» 

В Фонбет Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.

«Торпедо» сыграет в гостях с «Адмиралом», «Сибирь» примет «Автомобилист», «Сочи» встретится на выезде с «Барысом».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoСибирь
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logoАмур
logoАвтомобилист
logoТорпедо
результаты матчей
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