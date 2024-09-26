Кения и Бахрейн приняты в число ассоциированных членов ИИХФ. Сборные не будут участвовать в ЧМ

ИИХФ объявила о принятии сборных Кении и Бахрейна в члены федерации.

В качестве ассоциированных членов ни одна из команд не может участвовать в чемпионатах мира ИИХФ, но может выступать на менее значимых турнирах.

Также они не имеют права голоса на конгрессах ИИХФ, но членство в ИИХФ позволяет им потенциально добиваться соответствующего финансирования и ресурсов от своих местных правительств благодаря легитимности членства в организации.

В ИИХФ входят 85 стран, включая 24 ассоциированных члена. Последним в их число вошло Пуэрто-Рико в 2022 году, выступающее в основном в небольших независимых турнирах в Северной Америке. Последней командой, получившей полное членство в ИИХФ, был Иран в 2019 году.

Для того чтобы национальная федерация стала полноправным членом, она должна соответствовать минимальным стандартам. В стране должен быть как минимум искусственный крытый каток, отвечающий всем требованиям по размерам и правилам.

Кроме того, площадка должна вмещать не менее 500 зрителей. Для участия в турнире команда должна иметь не менее 60 зарегистрированных игроков в одной категории (например, для участия в мужском ЧМ необходимо иметь не менее 60 игроков в мужской категории).

Сборная Кении базируется в Найроби и провела несколько выставочных игр начиная с 2019 года. Команда наиболее известна тем, что участвовала в рекламной кампании, в рамках которой игроки летали в Канаду и смогли встретиться с Сидни Кросби.

Сборная Бахрейна последние два года является одним из основных участников Кубка арабских государств. Бахрейн одержал четыре победы на турнире, обыграв Алжир и Тунис в 2023 году и Иран дважды в 2024 году.

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