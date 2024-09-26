Грецкий о ЧМ: «Не за кем следить. Там нет белорусов, россиян. Россия – Канада – вывеска какая! Зрительский интерес упал, мне кажется, потому что таких матчей нет»

Вячеслав Грецкий высказался об отстранении Беларуси и России от турниров.

– ИИХФ бан продлила. Насколько это проблема?

– К сожалению, от нас-то мало что зависит.

– Уровень проседает? Ведь нет возможности играть против ведущих сборных.

– Ну, как сказать, уровень… Уровень может не проседать. Вопрос в том, что сам факт того, что международных игр нет, это, конечно, плохо.

И опять же, вот чемпионат мира показывают, и нет там белорусов, нет россиян, и я вот даже не смотрю. Если раньше за всем следил пристально, каждый год чемпионат мира, то сейчас даже не смотришь. Вообще. Неинтересно. Не за кем следить.

– Я думаю, и они страдают от этого, да?

– Да, конечно. Россия – Канада , условно, вывеска какая! Мне кажется, зрительский интерес даже упал. Потому что таких матчей уже нет.

Хотелось бы верить, что в скором времени все восстановится. И все вернут назад, – сказал нападающий «Амура » Вячеслав Грецкий .