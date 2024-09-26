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Панарин вернется в строй со дня на день. Форвард «Рейнджерс» получил травму в предсезонном матче

Артемий Панарин вернется в состав в «Рейнджерс» со дня на день.

Напомним, нападающий не доиграл предсезонный матч с «Айлендерс» из-за травмы нижней части тела.

«Рейнджерс» проведут первый матч в регулярном чемпионате-2024/25 10 октября. 

Райан Линдгрен выбыл на несколько недель из-за травмы

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
травмы
logoРейнджерс
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
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