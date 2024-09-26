Еременко о зарплате в юниорской лиге Канады: «Платили 250 долларов. Хватало, чтобы пообедать, купить что-то по мелочи»

Владислав Еременко рассказал о своей зарплате в юниорской лиге Канады.

25-летний защитник «Металлурга» с 2016 по 2019 год выступал за «Калгари Хитмен».

– Денег, которые платили в юниорской лиге, хватало на карманные расходы?

– Платили 250 канадских долларов. Их хватало, чтобы заехать пообедать, купить что-то себе по мелочи, – сказал защитник «Металлурга ».

Зарплата Еременко в «Металлурге» – 30 млн рублей (Михаил Зислис)