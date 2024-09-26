Еременко о зарплате в юниорской лиге Канады: «Платили 250 долларов. Хватало, чтобы пообедать, купить что-то по мелочи»
Владислав Еременко рассказал о своей зарплате в юниорской лиге Канады.
25-летний защитник «Металлурга» с 2016 по 2019 год выступал за «Калгари Хитмен».
– Денег, которые платили в юниорской лиге, хватало на карманные расходы?
– Платили 250 канадских долларов. Их хватало, чтобы заехать пообедать, купить что-то себе по мелочи, – сказал защитник «Металлурга».
Зарплата Еременко в «Металлурге» – 30 млн рублей (Михаил Зислис)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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