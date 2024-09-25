Звягин после 2:3 с «Локомотивом»: «Авангард» пока не заслужил очков и побед. Буше – лев на льду, вгрызается за каждую шайбу»
Омский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Не так просто говорить после очередного поражения. Лучшее начало от нас, но пока мы не заслужили очков и побед. В этот раз подвели плохие удаления в таких ситуациях, где они не напрашивались.
Вели в счете, могли доводить до победы первый период и от этого строить игру дальше. Но не получилось, соперник доказал. В конце не смогли переломить.
– Почему не развили успех?
Нам недостаточно того, что мы делаем в атаке. Вроде бы ребята лезут, создают моменты, но 16 бросков – это мало. Были моменты, которые можно было дожимать.
– Как оцените действия команды в меньшинстве?
– Второй гол – бросок получился очень хорошим, не было розыгрыша, классное исполнение Шалунова. Первое меньшинство – неплохо оборонялись. Не смогли вывести, когда была возможность. Радулов хорошо закрыл вратаря.
– Можно ли выделить какие-то изменения в игре соперника с серии плей-офф?
– В игре «Локомотива» изменений не заметно. Это хорошо построенная машина, которая продолжает гнуть свою линию. «Локомотив» делает правильные вещи. Мы к этому стремимся, но пока чего-то не хватает.
– Как оцените действия Рида Буше?
– Он пока не в топ-кондициях. Буше – лев на льду. За каждую шайбу, за каждое единоборство Рид вгрызается, – сказал Сергей Звягин.
«Авангард» проиграл в 6-м матче подряд. Команда Звягина идет 8-й на Востоке
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