Мальцев на вопрос о прошлом сезоне Овечкина: «Кто-то порчу навел на него. Сейчас обстановка получше, он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне»

Александр Мальцев высказался о результативности Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Овечкин уже испытывает первые трудности в преддверии сезона НХЛ?

– Я ему пожелаю, чтобы он побил рекорд Гретцки.

– Хватит быть вторым? Считаете, что без этого рекорда его карьера будет немножко неполноценной?

– Да! Я думаю, что он побьет рекорд. Думаю, в этом сезоне.

– Но у него же не задался прошлый сезон?

– Я думаю, что кто-то там порчу навел на него.

– А в этом сезоне он снял ее?

– Да, сейчас обстановка получше стала. Удалось снять порчу. Будем ждать его с нетерпением, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев .

Овечкин сделал передачу в выставочном матче с «Нью-Джерси»