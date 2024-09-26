Мальцев на вопрос о прошлом сезоне Овечкина: «Кто-то порчу навел на него. Сейчас обстановка получше, он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне»
Александр Мальцев высказался о результативности Александра Овечкина в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Овечкин уже испытывает первые трудности в преддверии сезона НХЛ?
– Я ему пожелаю, чтобы он побил рекорд Гретцки.
– Хватит быть вторым? Считаете, что без этого рекорда его карьера будет немножко неполноценной?
– Да! Я думаю, что он побьет рекорд. Думаю, в этом сезоне.
– Но у него же не задался прошлый сезон?
– Я думаю, что кто-то там порчу навел на него.
– А в этом сезоне он снял ее?
– Да, сейчас обстановка получше стала. Удалось снять порчу. Будем ждать его с нетерпением, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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