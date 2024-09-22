Актер сериала «Молодежка» о рекорде Гретцки: «Палки в колеса будут вставлять мама не горюй. Вся Канада и Америка не захотят, чтобы это состоялось из-за политической ситуации»

Актер сериала «Молодежка» оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона » занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

– Александру Овечкину осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Как думаете, получится ли в новом сезоне этого добиться?

– Будет очень интересно наблюдать за этой историей, потому что палки в колеса будут вставлять мама не горюй. Можно сказать, что это будет сезон скандалов.

Будет много людей, которые не захотят, чтобы это состоялось. Это практически вся Канада и Америка. И связано это с политической ситуацией в мире, которая будет давить на спортсменов.

Но это всегда так происходило, – сказал актер сериала «Молодежка» Денис Никифоров.