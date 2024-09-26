Марцел Озимак: «В «Нефтехимике» Кросби не появится, как и Драйзайтль. Зато есть новые молодые герои, о которых можно будет еще услышать в будущем»

Тренер «Нефтехимика» Марцел Озимак считает, что в КХЛ нет слабых команд.

– В прошлом сезоне осталась недосказанность, когда немного не хватило до попадания в плей-офф?

– Мы бились до конца, еще был шанс. Один гол мог решать в нескольких играх. Но КХЛ – это очень сильная лига, и все команды отличные.

Поэтому, думаю, что в этом году опять будет война за плей-офф до конца. Могу сказать, что слабых команд в КХЛ нет.

– Команды на Востоке усилились?

– В принципе все усилились. У нас хорошо, что большинство игроков осталось, также вернулись хоккеисты, с которыми мы работали раньше.

Мы стараемся через работу, у нас по-другому не бывает. В «Нефтехимике » Сидни Кросби не появится, как и Леон Драйзайтль тоже. Зато есть новые молодые герои, о которых можно будет еще услышать в будущем.

Наша задача – давать шанс молодым, и мы выполняем. Надеемся, что в этом сезоне мы выступим лучше и попадем в плей-офф, что все получится так, как хотим, – сказал словацкий тренер «Нефтехимика» Марцел Озимак.