«Автомобилист» выиграл 3-й матч подряд и возглавляет таблицу Востока. У «Нефтехимика» 4 поражения кряду

«Автомобилист» одержал 4-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Нефтехимик» (2:1).

Таким образом, «Автомобилист » одержал третью победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции.

«Нефтехимик » потерпел 4-е поражение кряду. У команды тренера Олега Леонтьева 4 победы в 9 матчах в нынешнем сезоне КХЛ и 6-е место на Востоке при 9 баллах.