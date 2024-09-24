«Автомобилист» выиграл 3-й матч подряд и возглавляет таблицу Востока. У «Нефтехимика» 4 поражения кряду
«Автомобилист» одержал 4-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Нефтехимик» (2:1).
Таким образом, «Автомобилист» одержал третью победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции.
«Нефтехимик» потерпел 4-е поражение кряду. У команды тренера Олега Леонтьева 4 победы в 9 матчах в нынешнем сезоне КХЛ и 6-е место на Востоке при 9 баллах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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