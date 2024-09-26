Арбитр Кулаков о росте уровня судейства в КХЛ: «Совершенствуется подготовка судей, появляются новые технологии. Обеспечение, зарплаты – все меняется в лучшую сторону»

Арбитр Сергей Кулаков высказался об уровне судейства в КХЛ.

– В текущем чемпионате КХЛ работают семь новых арбитров. Что скажете об уровне этих судей и других молодых рефери лиги?

– Физически все готовы отлично, ребята имеют хорошую коньковую подготовку. Если сравнивать с временами моей молодости, сейчас подготовка арбитров, их тестирование, обеспечение, медицинское обследование находятся на другом, заметно более высоком уровне.

Конечно, пока не хватает опыта. Конечно, пока тяжело проводить все матчи на высоком уровне. Но это вопрос времени.

Радует, что в КХЛ возвращаются опытные линейные судьи, которые решили стать главными и некоторое время провели в ВХЛ и МХЛ. Считаю, что тот же Глеб Лазарев – будущее нашего судейства.

– Уровень судейства в КХЛ растет?

– Конечно. Совершенствуется подготовка арбитров, появляются новые технологии, те же повторы. Медицина, обеспечение, зарплаты – меняется все с каждым годом. И, что самое главное, в лучшую сторону.

Руководители постоянно интересуются – чего нам не хватает, с кем было бы интересно пообщаться, консультации какого специалиста требуются.

Вот в этом году на сборы приезжал сомнолог, давал советы по сну в дни игр, после матчей, во время продолжительных перелетов. Из беседы с этим специалистом мы узнали, что лекарства для засыпания особого эффекта не дают. Важнее поспать во время фазы глубокого сна, которая длится с 21 до 00 часов, – сказал судья Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Кулаков.