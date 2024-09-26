Арбитр Кулаков: «КХЛ движется в правильном направлении. Все новые правила вводятся по делу. Они делают хоккей более быстрым, ритмичным, агрессивным и зрелищным»
– С этого сезона в МХЛ действует запрет на возврат шайбы на свою половину площадки в овертаймах матчей регулярного чемпионата. Как думаете, это правило приживется?
– Думаю, что это прогрессивное нововведение. И его после теста в МХЛ вполне могут перенести на КХЛ. Лига принимает большое количество изменений, направленных на повышение динамики игры.
Запрет на возврат шайбы на свою половину площадки именно этому и способствует – не будет откатов в свою зону, стояния в углах площадки в ожидании смен составов и долгих раскатов. Команды будут проводить больше времени в атаке, благодаря чему возрастет вероятность гола.
В целом, я считаю, что КХЛ движется в правильном направлении. Здорово, что лига не боится вносить новшества каждый год. И все новые правила вводятся по делу. Они реально делают хоккей более быстрым, ритмичным, динамичным, агрессивным, результативным и зрелищным.
Все это отражается на посещаемости, которая растет с каждым годом, – сказал судья Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Кулаков.
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