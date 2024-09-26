  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мартемьянов о 3:2 с «Витязем»: «Хорошо провели 2-й период – нагрузили их оборону. Ведущие защитники допустили ошибки, мы ими воспользовались и забили 2 гола в меньшинстве»
1

Мартемьянов о 3:2 с «Витязем»: «Хорошо провели 2-й период – нагрузили их оборону. Ведущие защитники допустили ошибки, мы ими воспользовались и забили 2 гола в меньшинстве»

Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Витязя» (3:2).

«Команда вышла заряженная, ребята строго выполняли игровое задание, самоотдача была на высоком уровне. Я считаю, что очень хорошо провели второй период – нагрузили оборону соперника, и, как следствие, ведущие защитники допустили ошибки, мы ими воспользовались и забили два гола в меньшинстве.

Хорошая, боевая встреча, накал был приличный. Надо отдать должное сопернику – они не сложили руки, шли вперед, мы строго оборонялись.

Поздравляем Димку Лозебникова, он в этом году дебютировал в официальных матчах и сыграл неплохо, моментами очень надежно. Рад, что выиграли, наконец-то что-то сдвинулось с места у нас.

Два гола в меньшинстве? Забили первый, я поменял парней, дал им отдохнуть, они заточены на это. Подправили одну деталь – чтобы нападающие на стоячего защитника шли до конца, не тормозили, не плассировались, и это сыграло свою роль: ввели защитника в заблуждение и синхронно сыграли на выходе из зоны.

Чего не хватает в большинстве? Забить гол, и все (улыбается). Сейчас большинство у нас сдвинулось – в принципе, атаковали и напрягали оборону очень прилично.

По Шевченко пока неизвестно, доктора свозят в больницу, и будет ясно. Если он выпадет, у нас не будет двух центральных. Поставили Коротких, в прошлом матче вернули в центр Гиздатуллина – оба неплохо отыграли», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Форвард «Амура» Слепец сделал дубль за одно меньшинство в матче с «Витязем». Он 2-й игрок в истории КХЛ с таким достижением

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoВитязь
logoАмур
травмы
logoКХЛ
logoАндрей Мартемьянов
logoАртур Гиздатуллин
logoДмитрий Шевченко
logoДмитрий Лозебников
logoИгнат Коротких
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Десятков о 2:3 от «Амура»: «Безответственная, расхлябанная, слабохарактерная игра. Большинство нас добило. Тут индивидуальная ответственность игроков»
сегодня, 12:28
Форвард «Амура» Слепец сделал дубль за одно меньшинство в матче с «Витязем». Он 2-й игрок в истории КХЛ с таким достижением
4сегодня, 10:59
Грецкий о ЧМ: «Не за кем следить. Там нет белорусов, россиян. Россия – Канада – вывеска какая! Зрительский интерес упал, мне кажется, потому что таких матчей нет»
25сегодня, 10:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» против «Автомобилиста», «Сочи» играет с «Барысом», «Торпедо» победило «Адмирал»
6624 минуты назадLive
Ларионов о «Торпедо»: «Мы гнемся, но не ломаемся. Когда выдаешь серию из 4 поражений, нельзя паниковать и слушать то, что идет извне. Стараемся держать фокус»
2сегодня, 12:54
Десятков о 2:3 от «Амура»: «Безответственная, расхлябанная, слабохарактерная игра. Большинство нас добило. Тут индивидуальная ответственность игроков»
сегодня, 12:28
Назаров о КХЛ: «Конкуренция усилилась. Жесткий потолок зарплат в действии. Болельщики активно ходят на хоккей, людям нравится главный вид спорта в стране. Все сплотились вокруг национального лидера»
25сегодня, 11:53
Ротенберг показал видео со своим голом в ворота голкипера СКА: «Радуйся тренировке. Ра-дуй-ся!»
21сегодня, 11:43Видео
Василевский занял 39-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Бедард – 31-й, Хедман – 24-й, Хейсканен – 21-й
9сегодня, 11:34
Форвард «Амура» Слепец сделал дубль за одно меньшинство в матче с «Витязем». Он 2-й игрок в истории КХЛ с таким достижением
4сегодня, 10:59
Грецкий о ЧМ: «Не за кем следить. Там нет белорусов, россиян. Россия – Канада – вывеска какая! Зрительский интерес упал, мне кажется, потому что таких матчей нет»
25сегодня, 10:19
Камалов об Астане: «Отличный город, превосходные местные жители. Какие-то стереотипы в России есть, что русских там не любят – бред полнейший. Доброжелательные люди, всегда помогут»
4сегодня, 09:59
Александр Кожевников: «В «Авангарде» до фига проблем! Нет сильнейшего игрока. Вратарская позиция не та, играют не на 100%. Но они сражаются, потихоньку все налаживается»
11сегодня, 09:52
Ко всем новостям
Последние новости
Марцел Озимак: «В «Нефтехимике» Кросби не появится, как и Драйзайтль. Зато есть новые молодые герои, о которых можно будет еще услышать в будущем»
сегодня, 12:59
Арбитр Кулаков о росте уровня судейства в КХЛ: «Совершенствуется подготовка судей, появляются новые технологии. Обеспечение, зарплаты – все меняется в лучшую сторону»
сегодня, 12:47
«Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Адмирал» – 4:2
6сегодня, 12:14
Каменский об «Авангарде»: «Нужно время, одна-две победы – и они снова будут нас радовать. Звягин работает давно, знает команду изнутри. Он справится»
2сегодня, 11:58
Федор Канарейкин: «Радулов пришелся ярославской дружине ко двору. «Локомотиву» нужен был глоток свежего воздуха. Саша дает им энергетику, непредсказуемость на льду»
сегодня, 10:44
Якушев о словах Жамнова после 4:3 с «Металлургом»: «Он высказал претензии, и они совершенно справедливые. Нельзя так давать сопернику играть»
1сегодня, 10:31
Арбитр Кулаков: «КХЛ движется в правильном направлении. Все новые правила вводятся по делу. Они делают хоккей более быстрым, ритмичным, агрессивным и зрелищным»
1сегодня, 09:39
Александр Елесин: «Не думаю, что у «Локомотива» особенная команда в плане обороны. Просто у нас есть система, в которой каждый принимает правильное решение»
1сегодня, 09:29
Форвард «Амура» Барулин прокомментирует матч с «Витязем»: «Иду дебютировать в роли комментатора. Смотрите и слушайте во втором периоде»
сегодня, 09:16Фото
Федор Канарейкин: «Динамо» разочаровало на старте. В первых матчах все было невнятно, скомканно. Болельщики ждут более успешной игры, благо исполнители отличные – Гусев, Уил, О`Делл»
6сегодня, 08:52