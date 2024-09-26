Мартемьянов о 3:2 с «Витязем»: «Хорошо провели 2-й период – нагрузили их оборону. Ведущие защитники допустили ошибки, мы ими воспользовались и забили 2 гола в меньшинстве»

Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Витязя» (3:2).

«Команда вышла заряженная, ребята строго выполняли игровое задание, самоотдача была на высоком уровне. Я считаю, что очень хорошо провели второй период – нагрузили оборону соперника, и, как следствие, ведущие защитники допустили ошибки, мы ими воспользовались и забили два гола в меньшинстве.

Хорошая, боевая встреча, накал был приличный. Надо отдать должное сопернику – они не сложили руки, шли вперед, мы строго оборонялись.

Поздравляем Димку Лозебникова, он в этом году дебютировал в официальных матчах и сыграл неплохо, моментами очень надежно. Рад, что выиграли, наконец-то что-то сдвинулось с места у нас.

Два гола в меньшинстве? Забили первый, я поменял парней, дал им отдохнуть, они заточены на это. Подправили одну деталь – чтобы нападающие на стоячего защитника шли до конца, не тормозили, не плассировались, и это сыграло свою роль: ввели защитника в заблуждение и синхронно сыграли на выходе из зоны.

Чего не хватает в большинстве? Забить гол, и все (улыбается). Сейчас большинство у нас сдвинулось – в принципе, атаковали и напрягали оборону очень прилично.

По Шевченко пока неизвестно, доктора свозят в больницу, и будет ясно. Если он выпадет, у нас не будет двух центральных. Поставили Коротких, в прошлом матче вернули в центр Гиздатуллина – оба неплохо отыграли», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов .

Форвард «Амура» Слепец сделал дубль за одно меньшинство в матче с «Витязем». Он 2-й игрок в истории КХЛ с таким достижением