Форвард «Амура» Слепец сделал дубль за одно меньшинство в матче с «Витязем». Он 2-й игрок в истории КХЛ с таким достижением

Нападающий «Амура» Кирилл Слепец сделал дубль в меньшинстве в игре с «Витязем».

25-летний форвард забросил две шайбы подряд во 2-м периоде. Кирилл Слепец отличился в меньшинстве на отметках 38:12 и 39:12.

Теперь на его счету 3 гола в 7 играх нынешнего Фонбет Чемпионата КХЛ .

Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства. Для этого ему потребовалось 60 секунд.

13 января 2010 года Дмитрий Тарасов («Сибирь») в игре против «Авангарда» стал первым игроком, сделавшим дубль во время нейтрализации одного большинства соперника. Тогда ему потребовалась 31 секунда.