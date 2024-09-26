Форвард «Амура» Слепец сделал дубль за одно меньшинство в матче с «Витязем». Он 2-й игрок в истории КХЛ с таким достижением
Нападающий «Амура» Кирилл Слепец сделал дубль в меньшинстве в игре с «Витязем».
25-летний форвард забросил две шайбы подряд во 2-м периоде. Кирилл Слепец отличился в меньшинстве на отметках 38:12 и 39:12.
Теперь на его счету 3 гола в 7 играх нынешнего Фонбет Чемпионата КХЛ.
Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства. Для этого ему потребовалось 60 секунд.
13 января 2010 года Дмитрий Тарасов («Сибирь») в игре против «Авангарда» стал первым игроком, сделавшим дубль во время нейтрализации одного большинства соперника. Тогда ему потребовалась 31 секунда.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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