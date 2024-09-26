Десятков о 2:3 от «Амура»: «Безответственная, расхлябанная, слабохарактерная игра. Большинство нас добило. Тут индивидуальная ответственность игроков»
Во втором периоде «Амур» забилдва гола в меньшинстве за минуту.
– Весь второй период стал ключевым, мы его безобразно провели. У нас нападение полностью отсутствовало. Мы неправильно играли, не сохраняли шайбу в зоне нападения. Нарывались на атаки соперника при быстром переходе.
Ну и большинство нас добило. Хороших ребят я подготовил в Красноярске для Хабаровска.
Через это надо пройти. Тут индивидуальная ответственность игроков, которые выходят в большинстве в данной ситуации. Безответственная, расхлябанная, слабохарактерная игра. Это не потеря концентрации, а безответственность.
В третьем периоде мы играли хорошо. Создавали моменты, напрягали вратаря. Но это сейчас разговоры в пользу бедных. Значит, будем сильнее. Мы должны пройти все эти круги ада, которые на нас сваливаются.
У нас еще одна игра на выезде, чтобы поменять к себе отношение. Это самое главное, чего я добиваюсь – чтобы мнение о «Витязе» изменилось в лучшую сторону. Я знаю, как относятся к командам из нижней части турнирной таблицы. Мне находиться там очень неохота. Это не для меня.
– «Витязь» проиграл силовую борьбу со счетом 3-27. Почему?
– Честно говоря, я об этом не знал. Но статистика – вещь упрямая. Комментировать, что мы проиграли единоборства? Они были разными, где‑то мы брали верх. У нас нет политики вообще не вести силовую борьбу. Мне эти показатели удивительны.
Наша статистическая бригада сама ведет статистику. И часто есть несовпадения. Но такой разницы я не ждал. Для меня это странно, – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
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