Кучеров занял 16-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Василевский – 20-й, Стэмкос – 17-й, Лундквист – 18-й

Андрей Василевский и Никита Кучеров вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ за 25 лет.

The Score составил рейтинг лучших хоккеистов НХЛ за последние 25 лет. Отмечается, что статистика и награды, полученные до сезона-1999/00 не учитывались. На данный момент опубликован список игроков, занявших 25-16 места. 16. Никита Кучеров (нынешний клуб – «Тампа») 17. Стивен Стэмкос («Нэшвилл ») 18. Хенрик Лундквист 19. Здено Хара 20. Андрей Василевский («Тампа ») 21. Крис Пронгер 22. Нэтан Маккиннон («Колорадо») 23. Анже Копитар («Лос-Анджелес») 24. Остон Мэттьюс («Торонто») 25. Роберто Луонго