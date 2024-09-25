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  • Кучеров занял 16-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Василевский – 20-й, Стэмкос – 17-й, Лундквист – 18-й
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Кучеров занял 16-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Василевский – 20-й, Стэмкос – 17-й, Лундквист – 18-й

Андрей Василевский и Никита Кучеров вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ за 25 лет.

The Score составил рейтинг лучших хоккеистов НХЛ за последние 25 лет. Отмечается, что статистика и награды, полученные до сезона-1999/00 не учитывались.

На данный момент опубликован список игроков, занявших 25-16 места.

16. Никита Кучеров (нынешний клуб – «Тампа»)

17. Стивен СтэмкосНэшвилл»)

18. Хенрик Лундквист

19. Здено Хара

20. Андрей Василевский («Тампа»)

21. Крис Пронгер

22. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

23. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)

24. Остон Мэттьюс («Торонто»)

25. Роберто Луонго

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
рейтинги
logoРейнджерс
logoТоронто
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoФлорида
logoНэшвилл
logoВанкувер
logoКолорадо
logoЛос-Анджелес
logoЗдено Хара
logoРоберто Луонго
logoКрис Пронгер
logoАнже Копитар
logoНХЛ
logoХенрик Лундквист
logoСтивен Стэмкос
logoНикита Кучеров
logoАндрей Василевский
logoНэтан Маккиннон
logoОстон Мэттьюс
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