Кучеров занял 16-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Василевский – 20-й, Стэмкос – 17-й, Лундквист – 18-й
Андрей Василевский и Никита Кучеров вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ за 25 лет.
The Score составил рейтинг лучших хоккеистов НХЛ за последние 25 лет. Отмечается, что статистика и награды, полученные до сезона-1999/00 не учитывались.
На данный момент опубликован список игроков, занявших 25-16 места.
16. Никита Кучеров (нынешний клуб – «Тампа»)
17. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»)
18. Хенрик Лундквист
19. Здено Хара
20. Андрей Василевский («Тампа»)
21. Крис Пронгер
22. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
23. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)
24. Остон Мэттьюс («Торонто»)
25. Роберто Луонго
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
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