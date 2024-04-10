Грецкий продлил контракт с «Амуром» на год. Он лучший в КХЛ среди форвардов по числу хитов за матч – 3,1

Теги Амур КХЛ Вячеслав Грецкий Хоккей

Нападающий Вячеслав Грецкий продлил контракт с «Амуром».

Срок нового двустороннего соглашения рассчитан на один сезон. 

В регулярном чемпионате Вячеслав Грецкий провел 38 матчей за «Амур» и набрал 5 (4+1) очков при показателе полезности «+2».

В плей-офф на счету 27-летнего форварда 1 шайба в 5 играх при полезности «+1».

«Грецкий провел 133 силовых приема на площадке в 43 матчах. Средний показатель белорусского форварда – 3,1 силовых приема за матч. Это лучший в лиге результат среди нападающих», – сказано в сообщении клуба.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Красавец, ещё будет шанс оторваться от Овечкина!
+13
0
+13
Яри Курри подтянется ещё
+2
0
+2
Ответ Михаил Опякин
Яри Курри подтянется ещё
Ярослав Курин)
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий