Грецкий продлил контракт с «Амуром» на год. Он лучший в КХЛ среди форвардов по числу хитов за матч – 3,1
Нападающий Вячеслав Грецкий продлил контракт с «Амуром».
Срок нового двустороннего соглашения рассчитан на один сезон.
В регулярном чемпионате Вячеслав Грецкий провел 38 матчей за «Амур» и набрал 5 (4+1) очков при показателе полезности «+2».
В плей-офф на счету 27-летнего форварда 1 шайба в 5 играх при полезности «+1».
«Грецкий провел 133 силовых приема на площадке в 43 матчах. Средний показатель белорусского форварда – 3,1 силовых приема за матч. Это лучший в лиге результат среди нападающих», – сказано в сообщении клуба.