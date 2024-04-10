Грецкий продлил контракт с «Амуром» на год. Он лучший в КХЛ среди форвардов по числу хитов за матч – 3,1

Нападающий Вячеслав Грецкий продлил контракт с «Амуром».

Срок нового двустороннего соглашения рассчитан на один сезон.

В регулярном чемпионате Вячеслав Грецкий провел 38 матчей за «Амур» и набрал 5 (4+1) очков при показателе полезности «+2».

В плей-офф на счету 27-летнего форварда 1 шайба в 5 играх при полезности «+1».

«Грецкий провел 133 силовых приема на площадке в 43 матчах. Средний показатель белорусского форварда – 3,1 силовых приема за матч. Это лучший в лиге результат среди нападающих», – сказано в сообщении клуба.