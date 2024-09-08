Швед Тимашов о любимых хоккеистах: «Овечкина еще с детства полюбил, Дацюк очень умно играет. Очень разные форварды, но оба нравятся»

Шведский форвард «Сочи» Дмитрий Тимашов назвал любимых хоккеистов.

«Овечкин и Дацюк . Овечкина еще с детства полюбил! Хорошие игроки, у Александра мне нравятся броски. А Дацюк очень умно играет.

Два очень разных хоккеиста, но оба нравятся», – заявил Дмитрий Тимашов .

27-летний нападающий дебютировал за сочинский клуб в матче регулярного чемпионата против «Спартака» (2:1 Б).