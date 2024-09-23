Никитин о 4:1 с «Северсталью»: «В «Локомотиве» не можем разгадать головоломку: кто забивает, те в следующей игре – полные пустышки. Березкин – наш лидер, с него спрос большой»

Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» над «Северсталью» (4:1).

«Чтобы противодействовать стилю «Северстали », нужно постоянно оставаться в игре и заставлять обороняться. Местами это получалось, местами были провалы.

Мы уже четвертый год не можем разгадать головоломку: кто забивает в предыдущем матче, те в следующей игре – полные пустышки. С чем это связано… Мы сейчас об этом разговаривали. Где бы я ни работал, обычно у тех, кто забил – кураж.

Мы пытались разбудить тех, кто забили, а также тех, кто еще не забивал. Мастерство заключается в том, чтобы не только зарабатывать удаления, но и не получать. Егору Сурину нужно научиться этому, у него было то же самое в молодежке.

Если он хочет реализовать свой талант, он должен играть в большинстве, а не сидеть на лавке. Это процесс, ему нужно пройти через это. Что касается удаления Макса Березкина – значит, предыдущие удаления его ничему не научили.

Больших игроков отличает анализ ситуации. С Макса спрос большой, он лидер нашей команды. С него можно и спросить», – сказал главный тренер «Локомотива »