Никитин о 4:1 с «Северсталью»: «В «Локомотиве» не можем разгадать головоломку: кто забивает, те в следующей игре – полные пустышки. Березкин – наш лидер, с него спрос большой»
«Чтобы противодействовать стилю «Северстали», нужно постоянно оставаться в игре и заставлять обороняться. Местами это получалось, местами были провалы.
Мы уже четвертый год не можем разгадать головоломку: кто забивает в предыдущем матче, те в следующей игре – полные пустышки. С чем это связано… Мы сейчас об этом разговаривали. Где бы я ни работал, обычно у тех, кто забил – кураж.
Мы пытались разбудить тех, кто забили, а также тех, кто еще не забивал. Мастерство заключается в том, чтобы не только зарабатывать удаления, но и не получать. Егору Сурину нужно научиться этому, у него было то же самое в молодежке.
Если он хочет реализовать свой талант, он должен играть в большинстве, а не сидеть на лавке. Это процесс, ему нужно пройти через это. Что касается удаления Макса Березкина – значит, предыдущие удаления его ничему не научили.
Больших игроков отличает анализ ситуации. С Макса спрос большой, он лидер нашей команды. С него можно и спросить», – сказал главный тренер «Локомотива»
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