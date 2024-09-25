У Ремпала 2 гола и 2 ассиста против «Трактора». Форвард «Салавата» набрал 5+5 в 8 матчах сезона КХЛ

Шелдон Ремпал забил 2 гола и сделал 2 ассиста в матче с «Трактором».

«Салават » обыграл клуб из Челябинска (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Канадский форвард уфимской команды Шелдон Ремпал отметился двумя голами и двумя результативными передачи в этой игре.

Теперь в активе канадца 10 (5+5) очков в 8 матчах сезона КХЛ. Подробную статистику Ремпала можно найти здесь .