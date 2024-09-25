У Ремпала 2 гола и 2 ассиста против «Трактора». Форвард «Салавата» набрал 5+5 в 8 матчах сезона КХЛ
Шелдон Ремпал забил 2 гола и сделал 2 ассиста в матче с «Трактором».
«Салават» обыграл клуб из Челябинска (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Канадский форвард уфимской команды Шелдон Ремпал отметился двумя голами и двумя результативными передачи в этой игре.
Теперь в активе канадца 10 (5+5) очков в 8 матчах сезона КХЛ. Подробную статистику Ремпала можно найти здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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