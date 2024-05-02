«Торпедо» подписало Берлева на 2 года, Савунова – на год

Теги Металлург Нк Торпедо переходы КХЛ ВХЛ Адмирал Данил Савунов Антон Берлев Хоккей

«Торпедо» подписало контракты с Данилом Савуновым и Антоном Берлевым.

23-летний нападающий Савунов вернулся в клуб, подписав двусторонний контракт сроком на 1 год.

Срок соглашения с 30-летним форвардом Берлевым рассчитан на 2 года.

В прошедшем сезоне Данил Савунов набрал 10 (6+4) очков в 19 матчах за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ. В его активе также 9 игр за «Торпедо».

Антон Берлев в сезоне-2023/24 провел 62 матча за «Адмирал» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 28 (11+17) очков.

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2 комментария
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Берлев хорош! Золотой возраст, праворукий, хороший процент на вбрасываниях! Удачи в Торпедо! Савунову закрепится в основе, парень не без таланта!
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В прошлом сезоне Савунов был ну совсем не уровня КХЛ. Вряд ли что-то сильно поменялось за 19 игр в ВХЛ. Если только его под команду ВХЛ берут, тогда может быть. Берлёв в Адмирале неплохо смотрелся.
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