«Торпедо» подписало Берлева на 2 года, Савунова – на год
«Торпедо» подписало контракты с Данилом Савуновым и Антоном Берлевым.
23-летний нападающий Савунов вернулся в клуб, подписав двусторонний контракт сроком на 1 год.
Срок соглашения с 30-летним форвардом Берлевым рассчитан на 2 года.
В прошедшем сезоне Данил Савунов набрал 10 (6+4) очков в 19 матчах за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ. В его активе также 9 игр за «Торпедо».
Антон Берлев в сезоне-2023/24 провел 62 матча за «Адмирал» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 28 (11+17) очков.