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  • Андрей Назаров: «В КХЛ продолжают приезжать звездные игроки. Вслед за Кузнецовым в СКА подписали Деанджело. Хоккеисты едут в Россию с удовольствием. Европа и рядом не стояла»
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Андрей Назаров: «В КХЛ продолжают приезжать звездные игроки. Вслед за Кузнецовым в СКА подписали Деанджело. Хоккеисты едут в Россию с удовольствием. Европа и рядом не стояла»

Андрей Назаров высказался о том, что в КХЛ приезжают звездные игроки.

«Сегодня в КХЛ очередной насыщенный день, да и в целом старт регулярного чемпионата получился ярким и событийным.

Отмечу, что в нашу лигу продолжают приезжать звездные игроки. Например, вслед за Евгением Кузнецовым в СКА подписали контракт с Тони Деанджело. Это говорит о том, что наш чемпионат занимает безоговорочное второе место в мире после НХЛ как в плане зрелищности, так и в плане финансовой привлекательности.

Никакая Европа и рядом не стояла. Спортсмены из других стран едут в Россию с большим удовольствием.

На этом фоне интересно наблюдать, как у западных лидеров в последние дни случился приступ миролюбия. Но все прекрасно понимают, что после этого с большое долей вероятности последует обман. Мы идем своим путем и знаем, что делать.

Важно сплотиться вокруг национального лидера, встать плечом к плечу друг к другу, помогать в трудную минуту, поддерживать. Победа обязательно будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoСКА
logoНХЛ
logoАндрей Назаров
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoЭнтони Деанджело
logoЧемпионат.com
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