Форвард «Миннесоты» Болди выбыл на несколько недель из-за травмы
Нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди выбыл из-за травмы.
Форвард пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.
В минувшем сезоне Мэттью Болди провел 75 игр в регулярном чемпионате и набрал 69 (29+40) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Миннесоты»
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