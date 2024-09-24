Форвард «Миннесоты» Болди выбыл на несколько недель из-за травмы

Нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди выбыл из-за травмы.

Форвард пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.

В минувшем сезоне Мэттью Болди провел 75 игр в регулярном чемпионате и набрал 69 (29+40) баллов.