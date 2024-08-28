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  • Генменеджер «Миннесоты»: «Капризов должен лучше начать сезон. Если команда будет здорова, то мы вернемся к 100 очкам за сезон»
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Генменеджер «Миннесоты»: «Капризов должен лучше начать сезон. Если команда будет здорова, то мы вернемся к 100 очкам за сезон»

Генменеджер «Миннесоты» призвал Кирилла Капризова лучше начать сезон в НХЛ

В прошлом сезоне 27-летний форвард набрал 96 (46+50) очков за 75 матчей. При этом за первые 28 игр Капризов заработал 24 (8+16) балла за результативность.

«У нас есть проблемы с потолком зарплат, но мы хорошо справились с ситуацией. Я не хочу говорить: «Мы просто подождем до следующего года». Нет, у нас есть этот сезон.

Единственное, что очень мешало нам в прошлом году – это травмы. Если мы будем здоровы, то вернемся к сезонам, когда набирали по 100 очков.

Нам нужно, чтобы ребята, которые забивают по 10 голов, но обычно забивают по 20, вернулись к 20. Юханссон и Годро должны провести более качественный год.

Капризов и Болди должны лучше начать сезон. Фолиньо, если он будет здоров, должен забить 15-20 голов», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
logoМиннесота
logoБилл Герин
logoНХЛ
logoМаркус Юханссон
logoМаркус Фолиньо
logoКирилл Капризов
logoФредерик Годро
logoМэттью Болди
logoЗдоровье
потолок зарплат
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