Раанта подписал контракт с «Серветтом» до конца сезона
Антти Раанта продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.
«Серветт» подписал контракт с финским вратарем. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Ранее Антти Раанта завершил карьеру в НХЛ. Он выступал за «Чикаго», «Рейнджерс», «Аризону» и «Каролину».
Всего вратарь провел 277 игр в регулярных чемпионатах НХЛ при 139 победах и 20 шатаутах (91,3% сэйвов и 2,48 коэффициент надежности). В плей-офф на его счету 24 игры и 9 побед (91,1%, 2,48).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Серветта»
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