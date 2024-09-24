Раанта подписал контракт с «Серветтом» до конца сезона

Антти Раанта продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

«Серветт» подписал контракт с финским вратарем. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Ранее Антти Раанта завершил карьеру в НХЛ. Он выступал за «Чикаго», «Рейнджерс», «Аризону» и «Каролину».

Всего вратарь провел 277 игр в регулярных чемпионатах НХЛ при 139 победах и 20 шатаутах (91,3% сэйвов и 2,48 коэффициент надежности). В плей-офф на его счету 24 игры и 9 побед (91,1%, 2,48).