Директор «Спартака» о Цыплакове в НХЛ: «Если что‑то не пойдет, первой опцией будет возвращение к нам. У нас хорошие отношения с Максимом»

Роман Беляев заявил, что Спартак сохранил хорошие отношения с Максимом Цыплаковым

В межсезонье нападающий перешел в «Айлендерс».

– Идет ли сейчас какая‑то селекционная работа?

– Ведутся поиски атакующего защитника. Но нашим составом, который есть на данный момент, мы начнем сезон. Никакого пожара по защите у нас нет.

– Все помнят, как Цыплаков уходил из «Спартака». Может ли он вернуться обратно?

– У нас остались хорошие отношения с Максимом. Пожелали ему удачи в НХЛ.

Если у него что‑то там не пойдет, первой опцией будет возвращение в «Спартак». Ничего страшного не произошло, – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.