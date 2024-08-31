Директор «Спартака» о Цыплакове в НХЛ: «Если что‑то не пойдет, первой опцией будет возвращение к нам. У нас хорошие отношения с Максимом»
Роман Беляев заявил, что Спартак сохранил хорошие отношения с Максимом Цыплаковым
В межсезонье нападающий перешел в «Айлендерс».
– Идет ли сейчас какая‑то селекционная работа?
– Ведутся поиски атакующего защитника. Но нашим составом, который есть на данный момент, мы начнем сезон. Никакого пожара по защите у нас нет.
– Все помнят, как Цыплаков уходил из «Спартака». Может ли он вернуться обратно?
– У нас остались хорошие отношения с Максимом. Пожелали ему удачи в НХЛ.
Если у него что‑то там не пойдет, первой опцией будет возвращение в «Спартак». Ничего страшного не произошло, – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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