Шестеркин не хочет вести переговоры с «Рейнджерс» о новом контракте после старта сезона (The Athletic)
Игорь Шестеркин не хочет вести переговоры с «Рейнджерс» после старта сезона.
Как сообщает The Athletic, российский вратарь и клуб из Нью-Йорка заинтересованы в продолжении сотрудничества, но в ближайшее время подписание контракта не планируется.
Срок текущего соглашения 28-летнего вратаря с клубом с кэпхитом 5,66 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Шестеркин претендует на среднюю годовую зарплату в размере 12,9 млн долларов.
Шестеркин о новом контракте с «Рейнджерс»: «Я люблю команду, болельщиков, будет здорово остаться. Но никогда не знаешь, что произойдет»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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