  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Рейнджерс» о Шестеркине: «Сделаем все возможное, чтобы он остался здесь надолго»
5

Генменеджер «Рейнджерс» о Шестеркине: «Сделаем все возможное, чтобы он остался здесь надолго»

Генеральный менеджер «Рейнджерс» высказался касательно будущего Игоря Шестеркина.

Срок соглашения вратаря с клубом с кэпхитом 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Крис Друри сообщил, что хочет, чтобы игрок надолго остался в клубе, но не предоставил информации о переговорах о продлении контракта, сообщает журналист The Athletic Питер Боу.

«Мы сделаем все возможное, чтобы он остался здесь надолго», – сказал генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть журналиста Питера Боу
logoРейнджерс
logoКрис Друри
logoНХЛ
logoИгорь Шестеркин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пашков о лучших вратарях России: «Василевский – явление в хоккее. Великолепные данные, феноменальная гибкость – прямо гуттаперчевый. На 2-е место ставлю Шестеркина»
414 сентября, 11:56
Шестеркин – 2-й в рейтинге лучших вратарей НХЛ, Бобровский – 4-й, Василевский – 5-й, Сорокин – 9-й, Георгиев – 14-й (NHL.com)
2629 августа, 13:28
Как Шестеркин стал одним из лучших вратарей НХЛ
1718 августа, 11:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Плющев о Серебрякове в СКА: «Сначала приглашают игрока, потом разочаровываются в нем. Это не особо хорошо. Вратарь должен чувствовать доверие тренера»
528 минут назад
Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «У меня нет больших ожиданий. Я реалист, для него это будет тяжелый сезон. НХЛ – лучшая лига в мире, будет нелегко»
636 минут назад
Плющев об «Ак Барсе» при Гатиятулине: «Не сказал бы, что они стали бодрее играть. Начали вообще неуверенно. Штаб совершенно новый, традиции, которые в команде существовали, утрачены»
3сегодня, 07:20
КХЛ. «Северсталь» примет «Торпедо»
26сегодня, 07:10
Форварду «Ванкувера» Джошуа диагностировали рак яичек. Он перенес операцию и пропустит старт тренировочного лагеря
4сегодня, 06:17
Александр Кожевников: «Все говорят только про СКА и ЦСКА. Что сделать, такая журналистика. Ротенберг забил шайбу через ногу – и сразу же там. Читаю и удивлюсь»
12сегодня, 05:59
Губерниев об Овечкине: «Уверен, он побьет рекорд Гретцки. Саша способен еще несколько лет играть на самом высоком уровне, радовать всю планету своим мастерством»
8сегодня, 05:46
Лукоянов об «Ак Барсе»: «Смотрел матч против «Металлурга». Команда меня удивила, как-будто это был клуб из Высшей лиги. Игру было неинтересно смотреть»
5сегодня, 05:37
Гендиректор «Салавата» о том, что Кузьмин получил перелом позвоночника: «Пока не могу это подтвердить. Нужно дополнительное обследование. Понимаем, что лечиться он будет долго»
4сегодня, 05:21
Кожевников о погоне Овечкина за Гретцки: «Азия и Африка ждут его рекорда. Весь мир ждет. У него большой шанс сделать это, лишь бы травм не было»
22сегодня, 04:25
Ко всем новостям
Последние новости
Иван Просветов: «Овечкин – легенда, прославляет российский хоккей. Верим, что он побьет рекорд Гретцки. Хотелось бы, чтобы он это сделал в этом сезоне»
156 минут назад
Владимир Жарков: «Независимость – плюс для КХЛ. Сейчас лига может свободно двигаться в том направлении, которое считает нужным. Это правильно и здорово»
сегодня, 07:50
Дмитрий Рябыкин: «С учетом травм Ткачева и Буше «Авангард» обречен быть домашней командой на данном этапе. Дело в психологии»
2сегодня, 06:59
Канарейкин об Овечкине: «Величайший игрок современного хоккея, который навсегда будет на вершине в истории этого спорта. Желаю ему добиться намеченной цели – вечного рекорда Гретцки»
1сегодня, 06:53
Мирошниченко, Суздалев, Тринеев, Алексеев и Осипов примут участие в тренировочном лагере «Вашингтона»
сегодня, 06:47
Рябыкин об игре «Салавата»: «У Уфы нет такой глубины состава, как у Магнитогорска или Омска. Но звено североамериканцев хорошо сформировано и ведет за собой, давая результат»
2сегодня, 04:59
Миронов о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «За Сашу не переживаю, он спокойно привыкнет к нашему хоккею! Но пусть рекорд Гретцки сначала побьет»
4сегодня, 04:54
Охотюк о том, в чем КХЛ превосходит НХЛ: «Здесь секторы фанатов, болельщики на гостевые матчи приезжают. Такого там нет, там тихо, а здесь громко»
3сегодня, 04:37
«Даллас» продлил защитника Харли на 2 года с кэпхитом 4 млн долларов. У него было 47 очков и «+28» в 79 играх в прошлом сезоне
7сегодня, 03:05
Якупов о травме Кузьмина: «Надеюсь, Глеб с божьей помощью поправится как можно скорее! Берегите себя🙏»
2вчера, 21:06