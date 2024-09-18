Генменеджер «Рейнджерс» о Шестеркине: «Сделаем все возможное, чтобы он остался здесь надолго»
Генеральный менеджер «Рейнджерс» высказался касательно будущего Игоря Шестеркина.
Срок соглашения вратаря с клубом с кэпхитом 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Крис Друри сообщил, что хочет, чтобы игрок надолго остался в клубе, но не предоставил информации о переговорах о продлении контракта, сообщает журналист The Athletic Питер Боу.
«Мы сделаем все возможное, чтобы он остался здесь надолго», – сказал генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть журналиста Питера Боу
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