Шестеркин о новом контракте с «Рейнджерс»: «Я люблю команду, болельщиков, будет здорово остаться. Но никогда не знаешь, что произойдет»

Игорь Шестеркин высказался о переговорах о новом контракте с «Рейнджерс».

Срок соглашения вратаря с клубом с кэпхитом 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Я люблю команду, люблю болельщиков, поэтому, конечно, будет здорово остаться здесь.

Но никогда не знаешь, что произойдет», – сказал вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин .