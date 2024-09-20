Шестеркин о новом контракте с «Рейнджерс»: «Я люблю команду, болельщиков, будет здорово остаться. Но никогда не знаешь, что произойдет»
Игорь Шестеркин высказался о переговорах о новом контракте с «Рейнджерс».
Срок соглашения вратаря с клубом с кэпхитом 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
«Я люблю команду, люблю болельщиков, поэтому, конечно, будет здорово остаться здесь.
Но никогда не знаешь, что произойдет», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Артура Стэйпла
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