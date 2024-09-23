Мозякин о стяге с номером Бирюкова на арене «Металлурга»: «Жека, ты давно вписал имя в историю хоккея. Стяг занял свое почетное место!»

Сергей Мозякин высказался о церемонии в честь Евгения Бирюкова.

Сегодня в Магнитогорске прошла церемония чествования бывшего защитника клуба.

Сначала звезду с его фамилией добавили на Аллею славы возле стадиона, а затем подняли стяг с номером 48 и его фамилией под своды «Арены-Металлург».

«Жека, ты давно вписал свое имя в историю хоккея, а сегодня стяг с твоим номером занял свое почетное место!» – написал экс-форвард «Металлурга» и сборной России Сергей Мозякин.

38-летний Бирюков завершил карьеру в конце прошлого сезона. С 2005 по 2020 год он выступал за «Металлург », проведя за клуб 939 матчей.

Последние четыре сезона защитник играл за «Салават Юлаев». Всего на его счету 1001 матч с Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.