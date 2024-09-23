«Металлург» поднял стяг с номером Бирюкова под своды арены в Магнитогорске. Защитник провел 939 матчей за клуб
«Металлург» поднял стяг с номером Евгения Бирюкова под своды «Арены-Металлург».
Сегодня в Магнитогорске прошла церемония чествования бывшего защитника клуба.
Сначала звезду с его фамилией добавили на Аллею славы возле стадиона, а затем подняли стяг с номером 48 и его фамилией под своды «Арены-Металлург».
38-летний Бирюков завершил карьеру в конце прошлого сезона. С 2005 по 2020 год он выступал за «Металлург», проведя за клуб 939 матчей.
Последние четыре сезона защитник играл за «Салават Юлаев». Всего на его счету 1001 матч с Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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