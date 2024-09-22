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38-летний Кулемин сыграет за «Оттаву» в выставочном матче против «Торонто» (Алексей Шевченко)

Николай Кулемин сыграет за «Оттаву» в выставочном матче.

Ранее 38-летний российский форвард подписал пробный контракт с канадским клубом. В прошлом сезоне он набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за «Салават Юлаев».

«Николай Кулемин сыграет сегодня за «Оттаву» против «Торонто» в первом выставочном матче команды», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Встреча начнется 02:00 по московскому времени.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoСалават Юлаев
выставочные матчи
logoОттава
logoТоронто
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