38-летний Кулемин сыграет за «Оттаву» в выставочном матче против «Торонто» (Алексей Шевченко)

Николай Кулемин сыграет за «Оттаву» в выставочном матче.

Ранее 38-летний российский форвард подписал пробный контракт с канадским клубом. В прошлом сезоне он набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за «Салават Юлаев».

«Николай Кулемин сыграет сегодня за «Оттаву » против «Торонто » в первом выставочном матче команды», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Встреча начнется 02:00 по московскому времени.