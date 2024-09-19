«Трактор» выиграл 3 матча подряд и лидирует в Восточной конференции КХЛ
«Трактор» одержал третью победу подряд.
Команда Бенуа Гру обыграла «Нефтехимик» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
После 6 проведенных игр челябинцы набрали 9 очков и в данный момент занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
23 сентября «Трактор» примет «Спартак».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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