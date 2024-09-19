«Трактор» выиграл 3 матча подряд и лидирует в Восточной конференции КХЛ

«Трактор» одержал третью победу подряд.

Команда Бенуа Гру обыграла «Нефтехимик » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

После 6 проведенных игр челябинцы набрали 9 очков и в данный момент занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

23 сентября «Трактор » примет «Спартак».