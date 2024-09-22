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  • Неколенко о 0:1 от «Автомобилиста»: «Хорошо играли. Даже не знаю, почему так вышло. «Ладе» не везет, шайба не хочет заходить в ворота»
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Неколенко о 0:1 от «Автомобилиста»: «Хорошо играли. Даже не знаю, почему так вышло. «Ладе» не везет, шайба не хочет заходить в ворота»

Нападающий «Лады» Архип Неколенко высказался о матче с «Автомобилистом» (0:1).

– Хорошо играли. Даже не знаю, почему так вышло. Все пацаны – молодчики. Немножко нам не везет, что-то не хочет шайба заходить в ворота. Надеюсь, что в следующей игре мы минимум пять шайб забросим. 

– Удивил ли сегодня чем-то соперник? Все-таки «Автомобилист» еще с прошлого сезона стал для «Лады» неудобным соперником. 

– Нет, ничего неудобного. Обычный соперник, честно говоря. Просто нужно забивать голы. 

– В чем причина неудачной реализации большинства сегодня? 

– Такое бывает. Просто надо перебороть этот момент, потренировать большинство еще. У нас впереди есть два дня до следующей игры. Все мысли должны быть только о победе, – сказал нападающий «Лады» Архип Неколенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
logoЛада
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoАрхип Неколенко
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