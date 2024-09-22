Абрамов о стиле ЦСКА при Воробьеве: «Просят играть в скоростной атакующий хоккей. Но борьба в углах, конечно, никуда не делась. Единоборства все еще нужно выигрывать»

Виталий Абрамов высказался об игре ЦСКА под руководством Ильи Воробьева.

– Вам близок хоккей нового ЦСКА?

– Я могу в любую тактику и стилистику сыграть. Что тренер даст – то и выполню.

– Но что-то вам давалось непросто в новой тактике Воробьева?

– Сложнее всего было привыкнуть к новой тактике в средней зоне. Поначалу было странно ехать на другую позицию, когда мы играем без шайбы. Но через тренировки и игры становится все лучше и лучше.

– Как вы охарактеризуете новый стиль ЦСКА?

– Прежде всего, это скорость. Нас просят играть в скоростной атакующий хоккей. Но, конечно, никуда не делась борьба в углах, единоборства все еще нужно выигрывать. Самая большая разница в том, что быстрее, чем прежде, срываемся в атаку.

– То есть вы стараетесь атаковать с места отбора, без особой подготовки и без раскатов?

– Подготовка есть. Мы знаем, куда бежать. Раскатов становится все меньше, но они все-таки есть. Новый тренерский штаб просит крайних форвардов немного по-другому убегать, – сказал нападающий ЦСКА Виталий Абрамов .