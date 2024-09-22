Абрамов о стиле ЦСКА при Воробьеве: «Просят играть в скоростной атакующий хоккей. Но борьба в углах, конечно, никуда не делась. Единоборства все еще нужно выигрывать»
– Вам близок хоккей нового ЦСКА?
– Я могу в любую тактику и стилистику сыграть. Что тренер даст – то и выполню.
– Но что-то вам давалось непросто в новой тактике Воробьева?
– Сложнее всего было привыкнуть к новой тактике в средней зоне. Поначалу было странно ехать на другую позицию, когда мы играем без шайбы. Но через тренировки и игры становится все лучше и лучше.
– Как вы охарактеризуете новый стиль ЦСКА?
– Прежде всего, это скорость. Нас просят играть в скоростной атакующий хоккей. Но, конечно, никуда не делась борьба в углах, единоборства все еще нужно выигрывать. Самая большая разница в том, что быстрее, чем прежде, срываемся в атаку.
– То есть вы стараетесь атаковать с места отбора, без особой подготовки и без раскатов?
– Подготовка есть. Мы знаем, куда бежать. Раскатов становится все меньше, но они все-таки есть. Новый тренерский штаб просит крайних форвардов немного по-другому убегать, – сказал нападающий ЦСКА Виталий Абрамов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий