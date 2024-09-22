Вратарь ЦСКА украл гол у соперника: боролся до конца и закрыл пустой угол клюшкой

Научился в НХЛ?

«Адмирал» взял реванш у ЦСКА (3:2 ОТ) за поражение в Москве (2:6). Несмотря на итоговый проигрыш ЦСКА, одним из заметных героев стал вратарь Иван Просветов . Матч с «Адмиралом» оказался для него лучшим в КХЛ по количеству отраженных бросков – 36. Так Просветов перекрыл собственный показатель из игры со «Спартаком» (34). Интересно, что там ЦСКА тоже проиграл (2:4).

Среди сэйвов Ивана во Владивостоке нашелся и по-настоящему зрелищный. За восемь минут до завершения третьего периода «Адмирал» играл в большинстве. После наброса Даниила Гутика шайба отскочила к Павлу Шэну. В тот момент Просветов уже лежал на льду, но выставил клюшку и не дал игроку «Адмирала» забить в открытый угол ворот.

На общем плане может показаться, что здесь больше проявил себя защитник:

Посмотрим поближе: тут уже кажется, что Шэн собственным касанием окончательно сломал ему клюшку, а шайбу остановил именно Просветов. Поэтому она резко изменила направление и пролетела над перекладиной.

Эпизод во многом напоминает яркий сэйв Зака Фукале из матча СКА – «Трактор» (0:3). Тогда голкипер тоже был отыгран и вообще лежал рядом со створом. В последний момент он прыгнул и все-таки поймал шайбу в ловушку. То спасение претендует на сэйв года, но и действия Просветова явно войдут хотя бы в месячные хайлайты.

Просветов проводил лишь шестой матч за ЦСКА после возвращения из Северной Америки. При этом он уже один из самых обсуждаемых игроков команды. В московском дерби против «Динамо» (3:1) с Просветовым дважды столкнулся нападающий соперника Седрик Пакетт. Во второй раз дошло даже до стычки и удаления форварда, которое привело к победному голу ЦСКА.

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев летом так оценивал подбор вратарей: «Гамзин у нас будет однозначно составлять конкуренцию, «толкать» Просветова. Да, у нас еще есть Скотников и молодое дарование – Петр Андреянов». Сам Просветов выделял именно работу с Воробьевым – говорил, что за такого тренера хочется биться. Переходу Ивана в команду поспособствовал звонок тренера.

За вратарями ЦСКА сейчас следим особенно пристально, потому что еще актуальна история из предыдущего сезона. Тогда ЦСКА поверил в Ивана Федотова. Турнирный путь команды завершился уже в первом раунде плей-офф (1-4 с «Локомотивом»). На такой результат повлияла в том числе слабая игра Федотова. В ЦСКА его больше нет – весной клуб сразу отпустил голкипера в «Филадельфию».

Просветов приехал в ЦСКА на его место – перешел из «Колорадо», где провел 11 матчей за регулярку-2023/24. Из бывших игроков НХЛ вместе с ним проявили себя Денис Гурьянов и Дмитрий Саморуков. Гурьянов открыл счет в матче с «Адмиралом»: эта его третья шайба в сезоне. Прохору Полтапову, который забросил вторую шайбу ЦСКА, как раз ассистировал Саморуков – его первое очко за восемь матчей.

Новички армейцев включились, но даже этого пока недостаточно. ЦСКА проиграл половину матчей со старта сезона, причем не выиграл ни одну игру на выезде из трех. Впереди у команды Ильи Воробьева еще три матча выездной серии. Надежность Просветова сейчас помогла взять очко, но для обретения стабильности и подъема в таблице этого все еще мало.

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Фото: vk.com/hccska