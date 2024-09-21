Ячменев о старте «Ак Барса»: «Команда строится заново. Ожидали, что будут шероховатости, что и видим по первым играм»
После 5 матчей казанцы с 6 очками занимают на Востоке 8-е место.
«Думаю, можно было начать лучше: есть моменты, которые нужно менять и поправлять. У нас новая команда, которая не скажу что с нуля, но строится заново. Мы ожидали, что будут шероховатости, что мы и видим по первым играм.
Например, в первом матче против «Салавата Юлаева» (3:5) начало было слабым, после чего пришлось отыгрываться и доставать из себя дополнительные силы. Дальше по игре мы смотрелись хорошо и по основным моментам переигрывали соперника. Мы Уфу даже достали по счету, но где-то не хватило концентрации.
В следующем матче против «Торпедо» (3:2 Б) снова нас подвел дебют. Но мы вернулись в игру, а это значит, что у ребят есть характер и внутренние резервы. Наши парни могут сплотиться и в нужный момент доставать из себя.
Перед третьей игрой против «Авангарда» (1:4) мы обратили внимание на начало матча. Оно наконец-то нам удалось, а дальше пошла равная игра. Следом нам где-то не повезло. Не то, что мы заслужили или «Авангард» не заслужил – простое стечение обстоятельств (разговор состоялся до победы над «Барысом» (5:0) – прим. ред.)», – сказал ассистент главного тренера «Ак Барса».
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