Актер сериала «Молодежка» об игре «Динамо»: «Трэш какой-то. Надо что-то делать уже, выползать из глубокой «опы» в начале сезона»
Клуб набрал 6 очков за 8 матчей и занимает 8-е место в Западной конференции.
– Ваша жизнь стала связана с хоккеем после сериала «Молодежка» или же он присутствовал в вашей жизни до него?
– Если говорить про VIP-трибуны, пресс-релизы, конференции и интервью, связанные с хоккеем, то это все произошло, конечно, после того, как вышла «Молодежка». А моя любовь к хоккею возникла, конечно же, до сериала.
С моей творческой деятельностью хоккей мало пересекался, разве что я с тремя товарищами из других театров ходил на него. Есть актер Андрей Финягин, вот с ним мы ходили еще в студенческие годы на «Динамо».
– Ходили только на московское «Динамо»?
– Да, это было еще на малой спортивной арене в Лужниках.
– Сейчас следите за клубом?
– Конечно.
– Кто ваш любимый игрок сейчас?
– Сейчас никто. Это просто какой-то трэш. Надо что-то делать уже, надо выползать из этой глубокой «опы» в начале сезона, – сказал актер сериала «Молодежка», болельщик московского «Динамо» Денис Никифоров.
«Динамо» одержало вторую победу за 6 матчей, обыграв «Амур» (2:1). Бело-голубые вышли на 8-е место на Западе
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