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Актер сериала «Молодежка» об игре «Динамо»: «Трэш какой-то. Надо что-то делать уже, выползать из глубокой «опы» в начале сезона»

Актер сериала «Молодежка» высказался об игре «Динамо» в сезоне-2024/25.

Клуб набрал 6 очков за 8 матчей и занимает 8-е место в Западной конференции.

– Ваша жизнь стала связана с хоккеем после сериала «Молодежка» или же он присутствовал в вашей жизни до него?

– Если говорить про VIP-трибуны, пресс-релизы, конференции и интервью, связанные с хоккеем, то это все произошло, конечно, после того, как вышла «Молодежка». А моя любовь к хоккею возникла, конечно же, до сериала.

С моей творческой деятельностью хоккей мало пересекался, разве что я с тремя товарищами из других театров ходил на него. Есть актер Андрей Финягин, вот с ним мы ходили еще в студенческие годы на «Динамо».

– Ходили только на московское «Динамо»?

– Да, это было еще на малой спортивной арене в Лужниках.

– Сейчас следите за клубом?

– Конечно.

– Кто ваш любимый игрок сейчас?

– Сейчас никто. Это просто какой-то трэш. Надо что-то делать уже, надо выползать из этой глубокой «опы» в начале сезона, – сказал актер сериала «Молодежка», болельщик московского «Динамо» Денис Никифоров.

«Динамо» одержало вторую победу за 6 матчей, обыграв «Амур» (2:1). Бело-голубые вышли на 8-е место на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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