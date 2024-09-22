Аликин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 28 бросков в матче с «Ладой»

Вратарь Евгений Аликин помог «Автомобилисту» победить «Ладу» (1:0).

29-летний голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первый шатаут Евгения Аликина в нынешнем сезоне.