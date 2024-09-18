Форвард «Лады» Червоненко об Овечкине: «Он уже легенда, желаю ему побить рекорд Гретцки. Дай Бог, чтобы было поменьше травм»
Владислав Червоненко поздравил Александра Овечкина с днем рождения.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Вчера, 17 сентября, капитану «Вашингтона» исполнилось 39 лет.
«Пожелаю Овечкину того же, что ему желают все остальные: побить рекорд Гретцки. Главное, чтобы у него все было в порядке со здоровьем, было поменьше травм. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Он уже легенда, но я желаю, чтоб этот рекорд ему покорился», – нападающий «Лады».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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