Форвард «Лады» Червоненко об Овечкине: «Он уже легенда, желаю ему побить рекорд Гретцки. Дай Бог, чтобы было поменьше травм»

Владислав Червоненко поздравил Александра Овечкина с днем рождения.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Вчера, 17 сентября, капитану «Вашингтона » исполнилось 39 лет.

«Пожелаю Овечкину того же, что ему желают все остальные: побить рекорд Гретцки. Главное, чтобы у него все было в порядке со здоровьем, было поменьше травм. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Он уже легенда, но я желаю, чтоб этот рекорд ему покорился», – нападающий «Лады».